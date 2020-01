The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS2109770151 SAUDIARABIEN 20/55 REGS BD01 BON USD N CA 0KI XFRA AU0000076200 EMETALS LTD EQ00 EQU EUR N CA G31 XFRA CA3613331071 G6 MATERIALS CORP.C. EQ00 EQU EUR N CA 8SV1 XFRA CA92941F1053 WPD PHARMACEUTICALS EQ00 EQU EUR N CA EJU XFRA US00808Y3071 AETHLON MEDIC.NEW DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA G66 XFRA US36872P1030 GENASYS INC. DL-,00001 EQ00 EQU EUR N CA P7N1 XFRA US82640U4040 SIERRA ONCOLOGY DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA UEU2 XFRA LU0218912409 VONT.-ASIA PAC.EQU. H-EOH FD00 EQU EUR N CA 230D XFRA LU0230817339 T. ROWE PR.-JAP.EQ. A EUR FD00 EQU EUR N CA F7RF XFRA LU0300739322 F.TEM.INV-T.E.M.S.C. NCDL FD00 EQU EUR N CA F7R4 XFRA LU0543330483 FRAN.TEM.INV-T.AS.GR.ACHD FD00 EQU EUR N CA F7R6 XFRA LU0592650161 F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.NADL FD00 EQU EUR N CA F7RA XFRA LU0592650245 F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.NAEO FD00 EQU EUR N CA B3FX XFRA LU0836512615 BRGIF-IS W.E.I.F.(L) A2DL FD00 EQU EUR N CA B3FV XFRA LU0836512706 BRGIF-IS E.E.I.F.(L) A2EO FD00 EQU EUR N CA ERD2 XFRA LU0836513183 BRGIF-IS EM.EQ.IN.(L)A2DL FD00 EQU EUR N CA ERDG XFRA LU1254583351 BSF-BL.IMP.W.EQ.FD A2DL FD00 EQU EUR N CA B92F XFRA LU1289970086 BLACK.SF-EM.MK.EQ.ST.A2DL FD00 EQU EUR N