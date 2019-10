The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A2AKV1 ERSTE GR.BK. 19/29 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA AU3SG0001993 QUEENSLD.TR 19/31 BD00 BON AUD N CA XFRA CH0496692994 BALOISE HLDG 19/21 FLR BD00 BON CHF N CA XFRA CH0498400586 FCA CAPITAL 19/23 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A2TSCP0 DEUT.LICHTM. EE-ANL.19/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2YNZ16 KRED.F.WIED.19/34 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB75Q6 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UH3 DZ BANK IS.A1200 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UN1 DZ BANK IS.A1205 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UP6 DZ BANK IS.A1206 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0VBJ7 DEKA NK FESTZINS 19/21 BD01 BON NOK N CA XFRA DE000DK0VBK5 DEKA DL FESTZINS 19/22 BD01 BON USD N CA XFRA DE000DK0VKU5 DEKA STUFENZINS ANL 19/34 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36S1 LB.HESS.THR.CARRARA10O/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB28L1 NORDLB FESTZINSANL.27/19 BD01 BON EUR N CA XFRA EU000A1Z99J2 ESM 19/25 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013456423 PERNOD-RICARD 19/23 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013456431 PERNOD-RICARD 19/27 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013456449 PERNOD-RICARD 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA US06406RAL15 BK NY MELLON 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA XS2020698192 OP YRITYSPA. 19/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2066721965 ROSSINI 19/25 FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS2070055095 SCHOELLER 19/24 REGS BD01 BON EUR N CA 0VW XFRA FR0013451044 HOFFMANN GR.CEM.TEC. -,25 EQ00 EQU EUR Y