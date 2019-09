Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A1RQDL7 HESSEN SCHA.19/44 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB71R3 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0TZ71 DEKA IHS MTN S 7663 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB8Z31 LB.HESS.-THR.IS.19/21ALV BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DW1 LBBW STUFENZINS 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CNE0 LBBW MTN 19/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB2724 NORDLB FESTZINSANL. 22/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB2732 NORDLB 2 PH.BD. 17/19 BD00 BON EUR N CA XFRA FI4000399688 CARGOTEC 19/25 BD01 BON EUR N CA XFRA FI4000399696 CARGOTEC 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA US222213AT75 CEB 19/22 BD01 BON USD N CA XFRA US515110BW39 LANDWIRT.R.BK DL 19/21 BD01 BON USD N CA XFRA XS2010044464 TLG IMMOBI.ANL.19/22 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2050543839 ITV 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2055781962 EIB 19/34 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2055786763 NORD.INV.BK 19/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2056371334 TEL.EUROPE 19/UND. FLR BD01 BON EUR N CA XFRA XS2056374353 MONDELEZ INT 19/31 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2056395606 TELENOR 19/23 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2056396919 TELENOR 19/27 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2056399855 TELENOR 19/31 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2056400299 WELLS FARGO 19/30 MTN BD02 BON EUR N CA CONC XFRA XS2056430874 CONTINENTAL MTN19/25 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2056490423 ACHMEA 19/UND. FLR BD02 BON EUR N