The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.05.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA AI6 XFRA NO0010734742 ICE GROUP ASA NK 1 EQ00 EQU EUR N CA BWJQ XFRA SE0012455673 BOLIDEN AB (POST SPLIT) EQ00 EQU EUR Y CA E3G1 XFRA SE0012673267 EVOLUTION GAM.GR.SK-,003 EQ01 EQU EUR N CA 1AEA XFRA US04016X1019 ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 EQ01 EQU EUR Y CA UIO XFRA US04911A1079 ATLANTIC UNION BANKS.DL 2 EQ01 EQU EUR N CA 2ZI XFRA US2689481065 EAGLE BANCORP INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N CA GBI1 XFRA US3724274010 GENOCEA BIOSCIENC.DL-,001 EQ01 EQU EUR N CA 2YJ XFRA US62844N1090 MY SIZE INC DL-,001 EQ01 EQU EUR N