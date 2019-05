Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.05.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA US665859AU89 NORTH.TRUST 19/29 BD02 BON USD N CA XFRA US808513BA29 CHARL.SCHWAB 19/29 BD02 BON USD N CA XFRA USF1R15XK938 BNP PARIBAS 19/UND. FLR BD02 BON USD N CA XFRA USP0605NAA92 AVIANCA HLD/LEA/GTH 13/20 BD02 BON USD N CA XFRA USU14178EG57 CARGILL 19/29 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USY59501AA78 MEDCO OAK T. 19/26 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1627599142 CHINA EVERGR.GR. 17/21 BD02 BON USD N CA XFRA XS1844097987 METRO BANK 18/28 FLR BD02 BON GBP N CA XFRA XS1982036961 CHINA EVERG. 19/22 BD02 BON USD N CA XFRA XS1991398352 CAR 19/22 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1992924552 CBBL CY 1 19/24 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS1992940913 SHOUGANG GR. 19/24 BD02 BON USD N CA XFRA XS1998904921 KKR GR.FIN.V 19/29 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS2001346480 LB.HESS.-THR. 19/27 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2002017361 VODAFONE GRP 19/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2002018500 VODAFONE GRP 19/30 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2002019060 VODAFONE GRP 19/39 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2002516446 NED.WATERSCH 19/27 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2003423055 VOLKSWAGEN LEASING 19/20 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2003442436 AIB GROUP 19/24 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2003499386 NORDEA BANK 19/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2003512824 DEXIA CL 19/24 MTN BD02 BON EUR N CA 7781 XFRA CA57776F4050 MAVERIX METALS EQ00 EQU EUR N CA OEMA XFRA NL0013332471 TOMTOM NV NAM. EO-,20 EQ00 EQU EUR Y