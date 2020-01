The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2TSD55 DZ HYP PF.R.1220 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45VN2 COBA MTN 20/40 S.949 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45VP7 COBA 20/23 S.950 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5APF7 DZ BANK CLN E.9844 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5APG5 DZ BANK CLN E.9845 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000RLP1171 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2020 BD00 BON EUR N CA XFRA US254687DZ66 WALT DISNEY 19/34 BD00 BON USD N CA XFRA USU1566PAC96 CENTURYLINK 20/27 REGS BD00 BON USD N CA XFRA XS1273456787 CITIGROUP 19/29 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA XS1479546381 MUNICIPALITY FIN.16/26MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2104122986 PHILIPPINEN 20/23 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2104985598 PHILIPPINEN 20/29 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2109606603 NED.WATERSCH 20/30 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2109608724 FAST.AB BALD 20/28 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2109812508 RUMAENIEN 20/32 MTN REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2109813142 RUMAENIEN 20/50 MTN REGS BD01 BON EUR N CA M9K XFRA AU0000075954 LOS CERROS LTD EQ00 EQU EUR N CA 4T0 XFRA US8926721064 TRADEWEB MARKETS -,00001 EQ00 EQU EUR N