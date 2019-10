The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2YN7F2 PROCREDIT 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB75P8 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UJ9 DZ BANK IS.A1201 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UK7 DZ BANK IS.A1202 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AM77 DZ BANK CLN E.9802 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0D0 DEKA MTN SERIE 7669 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0E8 DEKA IHS MTN S 7670 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013455854 LA MONDIALE 19/UND. FLR BD01 BON EUR N CA XFRA US06051GHW24 BK AMERICA 19/25 FLR BD01 BON USD N CA XFRA US06051GHX07 BK AMERICA 19/30 FLR BD01 BON USD N CA XFRA XS2064643484 MOTION BOND. 19/27 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2069380488 E.ON SE MTN 19/22 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2069380991 E.ON SE MTN 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2069407786 CPI PROP.GR. 19/27 MTN BD01 BON EUR N CA M1D2 XFRA CA57772U3073 MAX RESOURCE CORP. EQ00 EQU EUR N CA AYEW XFRA IE00BJ5JNY98 ISV-M.W.IN.T.S. DLD EQ00 EQU EUR Y CA CBUF XFRA IE00BJ5JNZ06 ISV-M.W.H.C.SC. DLD EQ00 EQU EUR Y CA 5MVW XFRA IE00BJ5JP105 ISV-M.W.EN.SC. DLD EQ00 EQU EUR Y CA 36BB XFRA IE00BJ5JP212 ISV-M.W.C.DI.S. DLD EQ00 EQU EUR Y CA 3SUE XFRA IE00BJ5JP329 ISV-M.W.C.ST.S. DLD EQ00 EQU EUR Y CA IDDA XFRA US45781K2042 INNATE PHARMA SP.ADR/1 EQ00 EQU EUR N CA N7ON XFRA US53224K3023 LIGHTBRIDGE CORP. DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA 2N5B XFRA US63008G2030 NANODIMENSION ADR 50 DL1 EQ00 EQU EUR N CA RTRA XFRA US88875G1013 TIZIANA LI.ADR /10 LS-,03 EQ00 EQU EUR N