Weitere Suchergebnisse zu "FAX CAPITAL CORP.":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS2076155105 ABB.IRE.FIN. 19/27 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2079413527 CITYCON OYJ 19/UND BD02 BON EUR N CA XFRA XS2080766475 STANDARD IN. 19/26 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS2081615473 HOLCIM F.LUX 19/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2082333787 DEKA MTN A.150 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2082472122 JTIFS 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2082969655 BK IRELAND 19/25 FLR MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2083210729 ERSTE GR.BK. 19/30 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2083976139 NATURGY FIN. 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA 42YB XFRA AU0000064966 VIRG.MON. CDIS/1 LS-,10 EQ00 EQU EUR N CA GLQ1 XFRA CA31210A3064 FAX CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR N CA IFXB XFRA DE000A2540G7 INFINEON TECH.AG NA NEUE EQ00 EQU EUR Y CA NDX3 XFRA DE000A255GX9 NORDEX SE O.N. Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y CA 3AZ XFRA ES0105376000 ARIMA REAL EST.SOC. EO 10 EQ00 EQU EUR N CA 1WE XFRA FR0013451333 LA FRAN.D.J.(PROM.)EO-,40 EQ01 EQU EUR Y CA C1U XFRA KYG216211006 CN XIANGTAI FOOD DL-,01 EQ01 EQU EUR N