The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA TH4A XFRA DE000A1R09H8 TIMELESS HOM ANL 13/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB75R4 BAY.LDSBK.IS. 19/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB75U8 BAY.LDSBK.IS. 19/28 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB75V6 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB75X2 BAY.LDSBK.IS. 19/31 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB75Z7 BAY.LDSBK.IS. 19/33 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB7503 BAY.LDSBK.IS. 19/34 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB7586 BAY.LDSBK.IS. 19/30 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB7594 BAY.LDSBK.IS. 19/23 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB76A8 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VG3 DZ BANK IS.A1233 VAR BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VH1 DZ BANK IS.C202 19/29 VAR BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VJ7 DZ BANK IS.A1234 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB37B5 LB.HESS.THR.CARRARA11A/19 BD01 BON USD N CA XFRA DE000LB2CPH8 LBBW STUFENZINS 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CPK2 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N CA XFRA PTCGDMOM0027 CAIXA GERAL 19/24 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US281020AP29 EDISON INTL 19/22 BD01 BON USD N CA XFRA US281020AQ02 EDISON INTL 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA US458140BH27 INTEL 19/29 BD01 BON USD N CA XFRA US458140BJ82 INTEL 19/49 BD01 BON USD N CA XFRA US959802AY56 WESTERN UN 19/25 BD01 BON USD N CA XFRA XS2052337503 FORD MOTO.CR 19/25 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2076154801 ABB.IRE.FIN. 19/24 BD02 BON EUR N