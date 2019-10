Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0419041576 LUZ.KANT.BK 19/44 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A255DH9 HORNBACH BAUM. ANL. 19/26 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2TR109 INV.BK.S-H. IHS 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2YNZ16 KRED.F.WIED.19/34 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0C2 DEKA MTN IS.S.7668 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4X45 LB.HESS.THR. IHS 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CNM3 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CNN1 LBBW STUFENZINS 19/34 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CNP6 LBBW STUFENZINS 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CNQ4 LBBW STUFENZINS 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CNR2 LBBW STUFENZINS 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013455540 BPCE 19/27 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013455813 ENGIE 19/30 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013455821 ENGIE 19/41 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US06367WRC90 BK MONTREAL 19/22 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US459058HJ50 WORLD BK 19/29 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS2065633203 EG GLBL FIN. 19/25 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2068071641 ASIAN DEV.BKK 19/29 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2068940753 FINNVERA 19/24 MTN REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS2069102163 KOMMUNALBK 19/29 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2069304033 SPAREBNKN SB 19/26 MTN BD01 BON EUR N CA XLS XFRA CH0461929603 XLIFE SCIENCES AG SF 1 EQ00 EQU EUR Y CA TIMA XFRA DE000ZEAL241 ZEAL NETWORK SE NA O.N. EQ00 EQU EUR Y CA 8HT XFRA GB00BJVQC708 HELIOS TOWER PLC (WI) LS1 EQ00 EQU EUR N