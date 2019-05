The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.05.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.05.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA FR0013421674 SFIL 19/24 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA US92940PAE43 WRKCO 19/28 BD00 BON USD N CA XFRA US92940PAF18 WRKCO 19/32 BD00 BON USD N CA XFRA XS1995748172 VOLVO TREAS. 19/22 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA XS2000504444 LIBERTY MUT. 19/59 FLR BD00 BON EUR N CA XFRA XS2001175657 KONI.PHILIPS 19/26 BD00 BON EUR N CA XFRA XS2001192231 TOYOTA M.FIN 19/23 MTN BD00 BON GBP N CA 3D7 XFRA CA97111B4047 WILLOW BIOSCIENCES EQ00 EQU EUR N CA 3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS EQ00 EQU EUR N CA TZB4 XFRA SE0012455202 TETHYS OIL AB AK SK-,0417 EQ00 EQU EUR N CA N1K XFRA US64157V1089 NEW AGE BEVERAGES -,001 EQ00 EQU EUR N CA 3D9 XFRA US91914N3017 VALERITAS HLDGS DL-,001 EQ00 EQU EUR N