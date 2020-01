The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA MTX1 XFRA US62473G1022 MTU A.E.HDG UNSP.ADR 1/2 EQ00 EQU EUR N CA FZ1H XFRA DE000A2ATBG9 PERSPEKTIVE OVID EQUITY R FD00 EQU EUR N CA GGVC XFRA GB00B2PSLK99 BARING GER.GR.TR. INC. EO FD00 EQU EUR N CA 230E XFRA LU0133085943 T. ROWE PR.-US BL.CH.EQ.A FD00 EQU EUR N CA ASR8 XFRA LU0194438338 BNPP JAPAN EQU.CAP.CL.HEO FD00 EQU EUR N CA JU3E XFRA LU0425093290 JUPIT.GL.FD.-JAP.SEL.LDLA FD00 EQU EUR N CA ASR4 XFRA LU0823397525 BNPP ASIA X-JAP EQ. CLEOD FD00 EQU EUR N CA ASR6 XFRA LU0823398176 BNPP ASIA X-JAP EQ. PRCAP FD00 EQU EUR N CA N52G XFRA LU0975279117 NORD.1-EM.MKT.SM.CAP BPEO FD00 EQU EUR N CA AS9D XFRA LU1242506332 TAM.QILIN-CHINA CHAMP.AEO FD00 EQU EUR N