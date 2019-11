The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT000B014790 RAIF.BK INTL 19/29 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB75S2 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UC4 DZ BANK IS.A1195 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ANM8 DZ BANK CLN E.9816 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ANN6 DZ BANK CLN E.9817 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0U73 DZ BANK IS.A1224 VAR BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0VPC2 DEKA FESTZINS ANL 19/30 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3696 LB.HESS.THR.CARRARA11M/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB37A7 LB.HESS.THR.CARRARA11N/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB37C3 LB.HESS.THR.CARRARA11O/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000SLB8270 LDSBK.SAAR IHS S.827 BD02 BON EUR N CA XFRA US29446MAC64 EQUINOR 19/49 BD02 BON USD N CA XFRA XS2082471587 NIDDA HEALTHC.REG-S 19/24 BD02 BON EUR N CA GS3 XFRA CA12482U1057 CBD GLOBAL SCIENCES INC. EQ00 EQU EUR N CA VI9A XFRA CA92625W5072 VICTORIA GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N CA 3ZD XFRA CA98981L1004 ZOOMD TECHNOLOGIES LTD EQ00 EQU EUR N CA PAGB XFRA DE000A255DQ0 PREOS REAL ESTATE BZR EQ01 EQU EUR Y CA 3K6 XFRA KYG319891092 ESR CAYMAN LTD. EQ01 EQU EUR N CA 2YJ1 XFRA US62844N2080 MY SIZE INC DL-,001 EQ01 EQU EUR N CA NLZ XFRA US6412558073 NEUROMETRIX INC. DL-0001 EQ01 EQU EUR N