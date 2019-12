The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0461239003 N. BRUNSWICK 19/32 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A255D54 AOC DRESDEN IHS 19/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2YN1S8 REAL EQUITY 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AN68 DZ BANK CLN E.9835 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0WG1 DZ BANK IS.C203 19/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0WH9 DZ BANK IS.A1261 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0WJ5 DZ BANK IS.A1262 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0WL1 DZ BANK IS.A1264 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0VW47 DEKA FESTZINS ANL 19/35 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0VW54 DEKA FESTZINS ANL 19/35 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4YH2 LB.HESS.THR. IHS 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CP56 LBBW STUFENZINS 19/29 BD01 BON EUR N CA XFRA NO0010831373 BIDCO NR.2 18-23 FLR BD01 BON EUR N CA 5GR XFRA ES0105079000 GRENERGY RENOVALBL.EO-,15 EQ00 EQU EUR N CA 4QG XFRA NO0010405640 PCI BIOTECH ASA NK 3 EQ01 EQU EUR N CA 5HMA XFRA US4281031058 HESS MIDSTREAM LP CL.A EQ01 EQU EUR N