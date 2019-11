The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA PAGA XFRA DE000A254NA6 PREOS REAL ESTATE WA19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ANL0 DZ BANK CLN E.9815 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VD0 DZ BANK IS.A1230 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13F46 LBBW STUFENZINS 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB28H9 NORDLB WELTSP.ANL. 2/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB28J5 NORDLB 4 PH.BD. 21/19 BD00 BON EUR N CA XFRA US037389BD49 AON CORP. 19/22 BD00 BON USD N CA XFRA US219350BQ76 CORNING 19/79 BD00 BON USD N CA XFRA USU42804AV30 HERTH CORP 19/28 REGS BD00 BON USD N CA XFRA XS2075185228 HARLEY DAV.F 19/24 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2080581189 LB HESS.-THUER.MTN 19/24 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2082323630 ARCELORMITT. 19/23 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2082324018 ARCELORMITT. 19/25 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2082345955 COCA C.HBC F 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA 2S1 XFRA CA00927V2003 AIRBOSS OF AMERICA EQ00 EQU EUR N CA BJ92 XFRA US0820534065 BENITEC BIOPHARMA ADR/20 EQ00 EQU EUR N