The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0419041345 CEMBRA MONEY 19/23 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0419041352 CEMBRA MONEY 19/27 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A2YNRN4 SEC. VIERTE B. ANL 19/27 BD00 BON EUR N CA XFRA SE0012741064 RE IV LTD. 19/22 FLR BD01 BON SEK N CA XFRA USU2339CDS45 DAIM.FI.N.AM 19/22 FLR BD01 BON USD N CA XFRA XS1881537127 EUR. BK REC.DEV.18/25 MTN BD01 BON TRY N CA UJN3 XFRA CA00401G1090 ACADEMY METALS INC. EQ00 EQU EUR N CA BHN0 XFRA CA07987C2040 BELLUS HEALTH INC. EQ00 EQU EUR N CA 2EYA XFRA CA30233R3045 EYECARROT INNOVATIONS EQ01 EQU EUR N CA 30J XFRA US45166A1025 IDEAYA BIOSCIENCE DL-,01 EQ01 EQU EUR N CA 165 XFRA US65442R1095 9F INC. ADR/1 CL.A EQ01 EQU EUR N CA ERDZ XFRA LU0224105477 BGF-CON.EU.FLEX.A.A2EO FD00 EQU EUR N CA D5BA XFRA LU1865032954 DWS CONCEPT-PLATOW LC FD00 EQU EUR N