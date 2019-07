Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0265163 EIB 19/24 MTN BD00 BON AUD N CA XFRA BE6315129419 HOU.O.FINAN. 19/26 BD00 BON EUR N CA XFRA CA135087J967 CDA 19/24 BD00 BON CAD N CA XFRA DE000HLB3241 LB.HESS.-THR.ZI.DI.07A/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB33N9 LB.HESS.THR.CARRARA07L/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB33V2 LB.HESS.THR.CARRARA07P/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4XS1 LB.HESS.THR. IHS 19/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CLH7 LBBW MTN 19/26 BD00 BON EUR N CA XFRA US1360698A26 CIBC 19/23 FLR BD00 BON USD N CA XFRA XS2031318103 LAND NRW MTN-LSA 19/22 DL BD00 BON USD N CA 6GO1 XFRA CA24780P1009 DELTA RES LTD EQ00 EQU EUR N CA BJ8 XFRA CNE1000031G2 BANK OF JIUJIANG H YC1 EQ00 EQU EUR N CA 0NR XFRA IE00BJ5FQX74 UNIPHAR PLC EO -,08 EQ00 EQU EUR N CA EUCB XFRA DE000A2NBTK4 EUROMICRON AG JGE NA ON EQ01 EQU EUR Y CA VVI XFRA US4524651076 IMEDIA BRANDS A DL-,01 EQ01 EQU EUR N CA 7NS2 XFRA US64127R5000 NEURALSTEM INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N