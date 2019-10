Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0502393371 CBQ FIN. 19/23 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000DD5AM44 DZ BANK CLN E.9799 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AM51 DZ BANK CLN E.9800 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AM69 DZ BANK CLN E.9801 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0TF9 DZ BANK IS.A1164 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36D3 LB.HESS.THR.CARRARA10H/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36E1 LB.HESS.THR.CARRARA10I/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36F8 LB.HESS.THR.CARRARA10J/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4X37 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB28A4 NORDLB 4 PH.BD. 19/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB28B2 NORDLB FESTZINSANL.26/19 BD00 BON EUR N CA XFRA NZIBDDT013C4 WORLD BK 19/24 MTN BD00 BON NZD N CA XFRA XS2055754217 ARGENT.NETH. 19/24 CV MTN BD00 BON EUR N CA XFRA XS2067135421 CREDIT AGRI. 15/27 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA XS2068065163 INFORMA 19/28 MTN BD00 BON EUR N CA P6V XFRA AU0000060451 ANSILA ENERGY NL EQ00 EQU EUR N CA MQSP XFRA CA10170T1093 BOUNDARY GOLD A.COPP.MIN. EQ00 EQU EUR N CA 2YC XFRA CA25552L1022 DIXIE GOLD INC. EQ00 EQU EUR N CA 04U1 XFRA CA4104991076 HANNA CAPITAL CORP. EQ00 EQU EUR N CA A491 XFRA CA46501D1087 ISRACANN BIOSCIENCES INC. EQ00 EQU EUR N CA MJ0B XFRA CA89132P1080 TORQUE ESPORTS CORP. EQ00 EQU EUR N CA L7C2 XFRA CA9732421008 WINDFALL GEOTEK EQ00 EQU EUR N CA XZEM XFRA IE00BG370F43 X(IE)-ESG MSCI EM.MKTS 1C EQ00 EQU EUR Y CA GJF XFRA KYG207011019 CENTRAL DEVELOP.HLDGS EQ00 EQU EUR N