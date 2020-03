The following instruments on XETRA do have their first trading day 18.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000BLB8YD8 BAY.LDSBK.IS. 20/33 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AQK5 DZ BANK CLN E.9882 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AQL3 DZ BANK CLN E.9883 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AQM1 DZ BANK CLN E.9884 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0W63 DZ BANK IS.A1284 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2SK2 LB.HESS.THR.CARRARA03I/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2ST3 LB.HESS.THR.CARRARA03L/20 BD00 BON EUR N CA XFRA US98956PAS11 ZIMMER BIOM. 20/26 BD00 BON USD N CA XFRA US98956PAT93 ZIMMER BIOM. 20/30 BD00 BON USD N CA A5SB XFRA GB00BHNC9J35 ASTON MARTIN LAG.G.-ANR.- EQ00 EQU EUR N CA EUED XFRA IE00BJP26D89 ISIV-EO UL.BD EU.E.TF EOD EQ00 EQU EUR Y CA CNG1 XFRA US87250W1036 TD HOLDINGS INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N