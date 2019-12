The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A254PJ2 KRED.F.WIED.19/39 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VT6 DZ BANK IS.A1243 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0WB2 DZ BANK IS.A1256 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0WE6 DZ BANK IS.A1259 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0WF3 DZ BANK IS.A1260 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AN43 DZ BANK CLN E.9833 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AN50 DZ BANK CLN E.9834 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3829 LB.HESS.THR.CARRARA01K/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB38Y5 LB.HESS.THR.CARRARA12Z/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB28U2 NORDLB 5 PH.BD. 24/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB28V0 NORDLB 4 PH.BD. 25/19 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2079079443 DZ BANK IS.A1223 BD01 BON USD N CA 2FN XFRA CA68916P1045 OTSO GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N CA MUC XFRA DE000A0Z26C8 GORE GERM.OFF.R.E. NA ON EQ00 EQU EUR Y CA REPE XFRA ES06735169F2 REPSOL S.A. INH. -ANR- EQ00 EQU EUR N CA 3NK XFRA KYG0330A1013 ALPHAMAB ONCOLO.DL-000002 EQ00 EQU EUR N CA SEN XFRA LU1377527517 SENVION S.A. EUR -,01 EQ00 EQU EUR Y CA XP9 XFRA KYG982391099 XP INC. DL-,00001 EQ01 EQU EUR N CA 19U1 XFRA US82452L2034 SHIFTPIXY INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N