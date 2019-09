Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A1RQDK9 HESSEN SCHA.19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB2708 NORDLB FESTZINSANL.19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB2716 NORDLB FESTZINSANL.21/19 BD00 BON EUR N CA XFRA IT0005384497 B.T.P. 19-23 BD00 BON EUR N CA XFRA US010392FT07 ALABAMA PWR 19/49 BD01 BON USD N CA XFRA USU8729JAA61 TEGNA 19/29 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU9029YAC40 UBER TECHNO. 19/27 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS2042667944 KERRFINL SVC. 19/29 BD01 BON EUR N CA 7BC XFRA CA08783B1013 BEVCANNA ENTERPRISES INC. EQ00 EQU EUR N CA A9Y XFRA US00687D1019 ADESTO TECHN. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N CA DME1 XFRA US25063G3039 DESTINY MEDIA DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA 1KN XFRA US9256521090 VICI PROPERTIES DL -,01 EQ00 EQU EUR N