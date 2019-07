Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA 26X XFRA KYG2751H1020 DEXIN CHINA HLD. DL-,0005 EQ01 EQU EUR N CA 2UC XFRA US16842Q1004 CHICKEN SOUP FTSE A EQ01 EQU EUR N CA DY8A XFRA US25985W1053 DOUYU INT.HLDG. SP.ADR/1 EQ01 EQU EUR N CA 206G XFRA US44331T1043 HUATEI SECS.CO GDR S/10 EQ01 EQU EUR N CA O7PA XFRA US64132K1025 NEUBASE THERAPEUT. DL-,01 EQ01 EQU EUR N