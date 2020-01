Finanztrends Video zu Intuit



The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU0000075624 TREAS.VICT. 20/23 BD00 BON AUD N CA XFRA BE0000349580 BELGIQUE 20/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB7933 BAY.LDSBK.IS. 20/28 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB79G9 BAY.LDSBK.IS. 20/28 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB38T5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39Q9 LB.HESS.THR.CARRARA01R/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39R7 LB.HESS.THR.CARRARA01S/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB2856 NORDLB 5 PH.BD. 2/20 BD00 BON EUR N CA XFRA NZADBDT010C8 ASIAN DEV.BK 20/25 MTN BD00 BON NZD N CA XFRA US045167ES81 ASIAN DEV.BK 20/23 BD00 BON USD N CA XFRA US135087K787 CANADA 20/25 BD00 BON USD N CA XFRA US500769JE54 KRED.F.WIED.V.20/2023 DL BD01 BON USD N CA XFRA US55608RBE99 MACQUARIE BK 20/25MTNREGS BD01 BON USD N CA XFRA US78015K7D03 ROYAL BK CDA 20/23 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US78015K7E85 ROYAL BK CDA 20/23 FLR BD01 BON USD N CA XFRA XS2104932046 DZ BANK IS.A1270 DL VAR BD01 BON USD N CA XFRA XS2105772201 HEIMST.BOST. 20/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2106056653 RAIF.BK INTL 20/25 MTN BD01 BON EUR N CA 432 XFRA CA03880B1040 ARBOR METALS CORP. EQ00 EQU EUR N CA KCG2 XFRA CA38154B2084 GOLDSTRIKE RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N CA OR9A XFRA FR0013467123 SAFE ORTHOPAEDICS EO-1,50 EQ00 EQU EUR Y CA 3WY XFRA GB00BL6TZZ70 BARKBY GRP PLC LS 0,00860 EQ00 EQU EUR N CA M6X3 XFRA US98585K8624 YIELD 10 BIOSCIENCE EQ00 EQU EUR N CA FJ27 XFRA LU1102505929 FIDELITY-EM.MKT.FO.AACCDL FD00 EQU EUR N