The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0461238997 TRANSPWR NZL 19/27 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000HLB38X7 LB.HESS.THR.CA.TIL.12C/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB28T4 NORDLB FESTZINSANL.32/19 BD00 BON EUR N CA XFRA SE0013358207 AE4 2017 SE 19/24 FLR BD00 BON SEK N CA XFRA USU44927AV04 ICAHN ENT./C 19/27 REGS BD00 BON USD N CA XFRA XS2093880735 BERRY GLOB. 20/25 REGS BD00 BON EUR N CA XFRA XS2093881030 BERRY GLOB. 20/27 REGS BD00 BON EUR N CA FMK XFRA AU0000071482 ECOGRAF LTD EQ00 EQU EUR N CA S5G XFRA CA31622P2061 FIDELITY MINERALS EQ00 EQU EUR N CA 4TE3 XFRA CA37186Q3089 GENESIS METALS CORP. EQ00 EQU EUR N CA 2BC XFRA CA38063L1076 GOLD LION RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N CA 9SQ1 XFRA CA87319V1040 TAAL DISTRIBUTED INFO. EQ00 EQU EUR N CA BRM1 XFRA US1101221406 BRISTOL-MYERS SQU.CV RIG. EQ00 EQU EUR N CA VVIA XFRA US4524652066 IMEDIA BRANDS A DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA FHQC XFRA LU0085136942 ROBECO HIGH YLD BDS DH EO FD00 EQU EUR N CA WZF1 XFRA LU0290140358 STABILITAS-PAC.GOLD+MET.P FD00 EQU EUR N