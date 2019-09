Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2YNXQ5 EUROBODEN GMBH IHS 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45VB7 COBA 19/24 S.939 BD00 BON EUR N CA XFRA ES0378641346 FADE 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013446424 STE GENERALE 19/UND. FLR BD00 BON AUD N CA XFRA FR0013447877 ORANGE 19/UND. FLR MTN BD00 BON EUR N CA XFRA USP78625DW03 PEMEX 19/27 REGS BD00 BON USD N CA XFRA USP78625DX85 PEMEX 19/30 REGS BD00 BON USD N CA XFRA USP78625DY68 PEMEX 19/50 REGS BD00 BON USD N CA XFRA USU3010DAG52 EXPEDIA GRP 19/30 REGS BD00 BON USD N CA XFRA US00828EEA38 AFR.DEV.BK 19/22 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US045167EP43 ASIAN DEV. BK 19/29 BD01 BON USD N CA XFRA US676167BZ12 OEKB 19/22 BD01 BON USD N CA XFRA USU5009LAX83 KRAFT HEINZ 19/30 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU5009LAY66 KRAFT HEINZ 19/39 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU5009LAZ32 KRAFT HEINZ 19/49 REGS BD01 BON USD N CA XFRA US92343VEU44 VERIZON COMM 19/29 144A BD02 BON USD N CA SZ71 XFRA CA03062D1006 AMERICAS GOLD+SILVER CORP EQ00 EQU EUR N CA OXJA XFRA CA1363693039 CANADIAN METALS INC. EQ00 EQU EUR N CA 35OB XFRA US8112461079 SCULPTOR CAP MGMT CL. A EQ00 EQU EUR N