The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA UXI4 XFRA US23254L6039 CYCLACEL PHARM. DL-,001 EQ01 EQU EUR N CA EFGA XFRA US29873D1046 EUROBK ERGAS.ADR 1/2 NEW EQ01 EQU EUR N CA PADB XFRA US7010816061 PARKER DRILLING DL NEW EQ01 EQU EUR N CA ENUS XFRA US86210M1062 STORA ENSO R ADR 1 EQ01 EQU EUR N