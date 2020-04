The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A289RB1 KRED.F.WIED.20/50 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2YNXX1 DNI GMBH ANL.20/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0YS2 DZ BANK IS.A1332 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0WR43 DEKA DL FESTZINS 20/23 BD02 BON USD N CA XFRA DE000DK0WR50 DEKA AD FESTZINS 20/23 BD02 BON AUD N CA XFRA DE000DK0WR68 DEKA NK FESTZINS 20/22 BD02 BON NOK N CA XFRA DE000SLB8429 LDSBK.SAAR IHS S.842 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013508686 LA POSTE 20/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013508694 LA POSTE 20/32 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA GB00BKC93834 PAR.FX.I.BD. 20/22 MTN BD02 BON GBP N CA XFRA US30231GBL59 EXXON MOBIL 20/23 BD02 BON USD N CA XFRA US30231GBN16 EXXON MOBIL 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US369604BV43 GENL ELECTR 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA US369604BW26 GENL ELECTR 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US369604BX09 GENL ELECTR 20/40 BD02 BON USD N CA XFRA US369604BY81 GENL ELECTR 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA USQ94606AH52 VIRGIN AUST.19/24 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USY68856AT38 PETRONAS CAP. 20/30 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USY68856AV83 PETRONAS CAP. 20/50 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USY68856AW66 PETRONAS CAP. 20/60 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS2154448059 AMADEUS IT GRP 20/25 CV BD02 BON EUR N CA 1QC1 XFRA CA0287912004 AMER. PACIFIC MINING CORP EQ00 EQU EUR N CA 0JJ XFRA CA09238B2093 BLACKHAWK GROWTH CORP. EQ00 EQU EUR N CA CR9 XFRA US1689133098 CHINA RECYCL. NEW DL-,001 EQ01 EQU EUR N