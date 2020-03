The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000DDA0XW6 DZ BANK IS.A1303 BD00 BON EUR N CA R1PW XFRA DE000RLP1189 RHEINL.PF.SCHATZ.20/22VAR BD00 BON EUR N CA XFRA SE0013745411 GOLD. 100576 20/23 BD00 BON SEK N CA XFRA US459058JA24 WORLD BK 20/25 MTN BD00 BON USD N CA GWDN XFRA DE000A288730 GODEWIND IMMO.AG NA NEUE EQ00 EQU EUR Y CA AMA1 XFRA DE000A2LQUJ6 ALTECH ADV.MAT. NA O.N. EQ00 EQU EUR Y CA CSY2 XFRA IE00BJBYDP94 CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL EQ00 EQU EUR Y CA CSY5 XFRA IE00BJBYDQ02 CSIFIEETF-M.W.E.L.B.U.BDL EQ00 EQU EUR Y CA CSY1 XFRA IE00BJBYDR19 CSIFIEETF-MS.USA BLUE BDL EQ00 EQU EUR Y CA CSY7 XFRA IE00BKKFT300 CSIF ETF-M.W.E.L.B.U.BHEO EQ00 EQU EUR Y CA S8SA XFRA KYG5141G1064 JINTAI EN.HLDGS HD,-00125 EQ00 EQU EUR N