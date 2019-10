Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0498400578 CIBC 19/26 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000DD5AM28 DZ BANK CLN E.9797 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AMV1 DZ BANK CLN E.9790 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0T35 DZ BANK IS.A1186 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UA8 DZ BANK IS.A1193 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0UB6 DZ BANK IS.A1194 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4X03 LB.HESS.THR. IHS 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13E88 LBBW STUFENZINS 19/25 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB2757 NORDLB 5 PH.BD. 18/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB2773 NORDLB FESTZINSANL.24/19 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013449261 LAGARDERE 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013453974 ALTAREA SCA 19/28 BD01 BON EUR N CA XFRA US045167EQ26 ASIAN DEV.BK 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA US45950KCR95 INTL FIN. CORP. 19/20 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US60687YAM12 MIZUHO FINL GRP 17/27 BD01 BON USD N CA XFRA US60687YAP43 MIZUHO FINL GRP 18/23 BD01 BON USD N CA XFRA US60687YAQ26 MIZUHO FINL GRP 2023 BD01 BON USD N CA XFRA US60687YAR09 MIZUHO FINL GRP 2028 BD01 BON USD N CA XFRA US60687YAZ25 MIZUHO F.G. 19/25 FLR BD01 BON USD N CA XFRA US60687YBA64 MIZUHO F.G. 19/30 FLR BD01 BON USD N CA XFRA US89114QCE61 TORON.DOM.BK 19/22FLR MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS2064786754 COTE IVOIRE 19/31 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2064786911 COTE IVOIRE 19/40 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2065593068 RAIF.LABA NO 19/24 MTN BD01 BON EUR N