The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2YNXD3 BREMEN LSA 224 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ40N95 COBA 19/29 S.937 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45VA9 COBA 19/24 S.938 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ALV3 DZ BANK CLN E.9756 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB34K3 LB.HESS.THR.CARRARA08I/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB34L1 LB.HESS.THR.CARRARA08J/19 BD00 BON EUR N CA XFRA US00182FBF27 ANZ NZ(ITL)(LD) 17/27 MTN BD01 BON USD N CA XFRA USG0446NAM68 ANGLO AM. CAP. 17/24 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USG0446NAN42 ANGLO AM. CAP. 17/27 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USG0446NAP99 ANGLO AM. CAP. 18/28 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USH3698DBZ62 CRED.SUISSE GRP 18-UND. BD01 BON USD N CA XFRA US00182FBJ49 ANZ NZ(ITL)(LD) 18/28 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US00182FBK12 ANZ NZ I.LDN 19/24 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US00766TAD28 AECOM 2024 BD02 BON USD N CA XFRA US00912XAV64 AIR LEASE 17/27 BD02 BON USD N CA XFRA US026874CU91 AMER. INTL GRP 12/22 BD02 BON USD N CA XFRA US026874DE41 AMER. INTL GRP 15/35 BD02 BON USD N CA XFRA US035242AL09 ANHEUSER-BUSCH IN. 16/23 BD02 BON USD N CA XFRA XS1756325228 BURFORD CAP.FIN. 18/25 BD02 BON USD N CA 43UC XFRA CA02650G2027 AMERICAN HELIUM INC. EQ00 EQU EUR N CA AC4 XFRA CA05259R1073 AUSTRALIS CAPITAL INC. EQ00 EQU EUR N CA LMQN XFRA CA1317701094 CAMARICO INV. GRP LTD EQ00 EQU EUR N CA D7H0 XFRA CA2006977045 COMMERCE RESOURCES CORP. EQ00 EQU EUR N CA 3CMA XFRA CA29876F1062 EUROLIFE BRANDS EQ00 EQU EUR N