The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A2AYL3 HYPO TIROL 19/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000A1RQDP8 HESSEN SCHA.19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000BLB74P1 BAY.LDSBK.IS. 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DL19UY4 DT.BANK MTN 19/49 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3563 LB.HESS.THR.CARRARA10A/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3597 LB.HESS.THR.CARRARA10B/19 BD01 BON EUR N CA XFRA US55608RBC34 MACQUARIE BK 19/22MTNREGS BD01 BON USD N CA XFRA US89114QCD88 TORON.DOM.BK 19/22 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS2056572154 CK HUT.G.TEL 19/23 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2057069093 CK HUT.G.TEL 19/26 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2057069762 CK HUT.G.TEL 19/28 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2057070182 CK HUT.G.TEL 19/31 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2058731717 SHINHAN BK 19/24 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2065939469 QUEBEC,PROV 19/29 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2066058988 DELL BK INTL 19/22 BD01 BON EUR N CA WTEJ XFRA DE000A2PQ364 WISDOMTR.CLOUD COMP.DLADZ EQ00 EQU EUR Y CA V4TA XFRA GB00BKM2MW97 VECTURA PLC LS -,000271 EQ00 EQU EUR N CA B2AA XFRA IT0005387995 BIOERA SPA EQ00 EQU EUR Y