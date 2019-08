Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000BLB7WJ1 BAY.LDSBK.IS. 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0S77 DZ BANK IS.C200 19/34 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB34B2 LB.HESS.THR.CARRARA08D/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB34S6 LB.HESS.THR.CARRARA08L/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB34U2 LB.HESS.THR.CARRARA08N/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB34V0 LB.HESS.THR.CARRARA08O/19 BD01 BON EUR N CA XFRA GB00BV9G0J47 QUER.CAP.PARTN. 15/25 BD01 BON GBP N CA XFRA USP7464EAA49 PAMPA ENERGIA 17/27 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USP9897PAB06 YPF ENERGIA 19/26 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU2339CDR61 DAIM.FI.N.AM 19/22 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU2339CDU90 DAIM.FI.N.AM 19/29 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU2339CDV73 DAIM.FI.N.AM 19/24 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU88030BD97 TENET HEALTH 19/26 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU88030BE70 TENET HEALTH 19/27 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU88030BF46 TENET HEALTH 19/24 REGS BD02 BON USD N CA BT3 XFRA US53566P1093 LINEAGE CELL THERAP. EQ00 EQU EUR N CA 6AP XFRA US64049K1043 NEOLEUKIN TERAP. -,000001 EQ00 EQU EUR N