The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA PL0000109427 POLEN 16-27 BD02 BON PLN N CA XFRA PL0000110151 POLEN 17-23 BD02 BON PLN N CA XFRA PL0000111191 POLEN 18-24 BD02 BON PLN N CA XFRA PL0000111498 POLEN 18/29 BD02 BON PLN N CA XFRA PL0000111720 POLEN 18/24 BD02 BON PLN N CA XFRA SE0010469205 KOMMUN.SVER. 17-24 2410 BD02 BON SEK N CA XFRA SE0011281922 SWEDEN 18-29 1061 BD02 BON SEK N CA XFRA SE0011414010 KOMMUN.SVER. 18-25 2505 BD02 BON SEK N CA XFRA SE0012569572 KOMMUNINVEST 19/26 BD02 BON SEK N CA XFRA SE0013745452 KOMMUNINVEST 20/26 BD02 BON SEK N CA XFRA US035240AV25 ANH.-BU.INB. 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US09857LAP31 BOOKING HLDG 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US46513JB346 ISRAEL 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US46513JB429 ISRAEL 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US46513JB593 ISRAEL 20/20 BD02 BON USD N CA XFRA US49271VAJ98 KEURIG DR P. 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US49271VAK61 KEURIG DR P. 20/50 BD02 BON USD N CA XFRA US609207AS49 MONDELE.INTL 20/23 BD02 BON USD N CA XFRA US74435KAA34 PRUDENTIAL 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US928563AE54 VMWARE 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA USG0446NAQ72 ANG. AM.CAP. 20/25 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USG0446NAR55 ANG. AM.CAP. 20/30 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1942622215 EIB 19/29 MTN BD02 BON SEK N CA XFRA XS2153410977 SATO 20/23 MTN BD02 BON EUR N