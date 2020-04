The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CA135087K940 CANADA 20/25 BD00 BON CAD N CA XFRA CH0488506673 UBS GROUP 19/UND. FLR BD00 BON AUD N CA XFRA DE000A254R00 DOMAINES KILGER 20/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A254TY3 SGI ALTE AKD IHS 20/21 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A28USX8 G. PALMALLE. 20/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A28V301 JAB HOLDINGS 20/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T1C0 DEKABANK NULLZINS 20/40 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0WXH3 DEKA FESTZINS ANL 20/26 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4Y10 LB.HESS.THR. IHS 20/28 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4Y28 LB.HESS.THR. IHS 20/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4Y36 LB.HESS.-THR. OPF20/23 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013433257 BNP PARIBAS 19/UND. FLR BD01 BON AUD N CA XFRA FR0013507654 BOUYGUES 20/28 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0013507704 VEOLIA ENV. 20/28 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013507837 CAPGEMINI 20/22 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013507852 CAPGEMINI 20/26 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013507860 CAPGEMINI 20/29 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013507878 CAPGEMINI 20/32 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013507993 AGENCE FR.DV 20/30 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA HU0000403571 HUNGARY 18-24 2024/C BD02 BON HUF N CA XFRA HU0000403696 UNGARN 19/30 2030/A BD02 BON HUF N CA XFRA HU0000404058 UNGARN 19/25 BD02 BON HUF N CA XFRA HU0000404165 UNGARN 20/41 BD02 BON HUF N CA XFRA PL0000108866 POLEN 15-26 BD02 BON PLN N