Weitere Suchergebnisse zu "JBS ADR":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA A1Z1 XFRA GB00BJP1KD31 EENERGY GROUP LS 0,003 EQ00 EQU EUR N CA 3WC XFRA GB00BKY40Q38 GALLIFORD TRY PLC LS-,50 EQ00 EQU EUR N CA M4M1 XFRA LU0038705702 MILLICOM INTL CELL. DL1,5 EQ00 EQU EUR N CA YJ3A XFRA US4661101034 JBS S.A. ADR/2O.N. EQ00 EQU EUR N CA JO1 XFRA US8004221078 SANFILIPPO,JOHN B. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA SL8 XFRA US83416M1053 SOLAR SENIOR CAP. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 0ZC XFRA US98980G1022 ZSCALER INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA Y9UM XFRA FR0011269349 CARMIGNAC EMERGE.AEO YDIS FD00 EQU EUR N CA 3QV XFRA IE00BBL4VW61 HERMES IF-A.EX-JP.EQ.RADL FD00 EQU EUR N CA AEFX XFRA LU0278936439 ASSCVI-JPN SM.CO. AAYN FD00 EQU EUR N CA AXBH XFRA LU0469268469 AB FCP I-AS.EX-J.EQ.A DL FD00 EQU EUR N CA AEFZ XFRA LU0476877054 ASSCVI-JPN SM.CO. AAHEO FD00 EQU EUR N CA ABDI XFRA LU0498180685 ASSCVI-ASIA SM CO. AAIEO FD00 EQU EUR N CA ABDJ XFRA LU0498184596 ASSCVI-INDIAN EQ. AAEO FD00 EQU EUR N CA XAMC XFRA LU0557858213 AF-AF EM.WO.EQ. AEOADD FD00 EQU EUR N CA XAMF XFRA LU0557867800 AF-AF.JAP.EQ.VA. A2EOADD FD00 EQU EUR N CA G05D XFRA LU0572939261 JHH-JHH A.DI.IN. A2EOACC FD00 EQU EUR N CA FGVC XFRA LU0572939691 JHH-JHH A.DI.IN. A2SDACC FD00 EQU EUR N CA C9DK XFRA LU1005412207 AB S.I-EM.MK.L.VL.E.P.ADL FD00 EQU EUR N CA AH89 XFRA LU1173936821 AGIF-ORIENTAL INCOME A2EO FD00 EQU EUR N