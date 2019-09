Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000HLB35J2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB35S3 LB.HESS.THR.CARRARA09C/19 BD00 BON USD N CA XFRA DE000NLB27V2 NORDLB 5 PH.BD. 14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013447232 COVIVIO 19/31 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013447604 LA POSTE 19/27 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013447638 LA POSTE 19/34 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013448032 WORLDLINE 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA US341081FX06 FLA PWR LT 19/49 BD00 BON USD N CA XFRA US44106MAZ59 HOSP.PROPER 2024 BD00 BON USD N CA XFRA US44106MBA99 HOSP.PROPER 2026 BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB35K0 LB.HESS.THR.CARRARA09G/19 BD01 BON EUR N CA XFRA US44106MBB72 HOSP.PROPER 2029 BD01 BON USD N CA XFRA US714046AG46 PERKINELMER 19/29 BD01 BON USD N CA XFRA US86562MBS89 SUMIT.M.F.G. 19/29 BD01 BON USD N CA XFRA US92857WBU36 VODAFONE GRP 19/50 BD01 BON USD N CA XFRA XS2051153315 DAIMLER CDA 19/23 MTN BD01 BON NOK N CA XFRA XS2052216111 INTRUM 19/27 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2052310054 LYB FINL II 19/26 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2052313827 LYB FINL II 19/31 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2052968596 WPC EUROBOND 19/28 BD02 BON EUR N CA 7BL XFRA CA09564P1036 BLUE LAGOON RES. EQ00 EQU EUR N CA BR1B XFRA CA82964J1003 SIRE BIOSCIENCE INC. EQ00 EQU EUR N CA IRYA XFRA US4500472042 IRSA INV. Y REPR. ADR 10 EQ00 EQU EUR N CA 5AR1 XFRA US47089W1045 JANONE INC. EQ00 EQU EUR N