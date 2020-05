The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA US74834LBC37 QUEST DIAGN 20/31 BD02 BON USD N CA XFRA XS2159970065 EIB 20/23 MTN BD02 BON NOK N CA XFRA XS2168805955 EIB 20/22 MTN BD02 BON TRY N CA XFRA XS2170186923 SERBIEN 20/27 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS2176534795 WUERTH FIN 20/27 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2176558620 BERTELSMANN ANL.20/30 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2176569312 TOTAL CA.INT 20/40 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2176605306 TOTAL CA.INT 20/31 MTN BD02 BON EUR N CA YS6P XFRA CA09629B3056 BLUESKY DIGITAL ASSETS EQ00 EQU EUR N CA LG3 XFRA GB00BYQP6S60 LOOPUP GROUP PLC LS -,005 EQ00 EQU EUR N CA 4UB1 XFRA IE00BK72HM96 UBSIETFMSWLSCRS A HEDGEDE EQ00 EQU EUR Y CA 4VO XFRA KYG7353K1067 RAFFLES FINL GRP O.N. EQ00 EQU EUR N CA 47N XFRA US17322U2078 CITIUS PHARMAC. DL -,001 EQ00 EQU EUR N CA 4U7 XFRA US22530J2006 CREATIVE REALITIES EQ00 EQU EUR N CA CIJ XFRA US68559A1097 ORBITAL ENERGY GRP DL-001 EQ00 EQU EUR N CA 1KPA XFRA US74365U1079 PROTARA THERAPEUT.DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA RMFA XFRA US77467X1019 ROCKY MOUNT.CHOC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA ZSC XFRA US8200171010 SHARPS COMPLIANCE DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA TT5 XFRA US8723861071 TESSCO TECHN. INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N