The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A1RQDW4 HESSEN SCHA.20/30 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A289NX4 EVONIK IND.MTN 20/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2GSR47 WI BANK HESS IS.20/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2NB9Y6 BERLIN, LAND LSA20/27A517 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ART4 DZ BANK CLN E.9924 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0ZR1 DZ BANK IS.A1365 VAR BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0ZT7 DZ BANK IS.A1367 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AB4 DZ BANK IS.A1369 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AC2 DZ BANK IS.A1370 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AE8 DZ BANK IS.A1372 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DFK0AF5 DZ BANK IS.A1373VAR BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DL19U98 DT.BANK ANL 20/23 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DL19VB0 DT.BANK FIXED 20/31 SUB. BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4ZG1 LB.HESS.-THR. 20/24 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13LK9 LBBW SZA NH 20/25 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13LN3 LBBW SZA NH 20/27 BD02 BON EUR N CA XFRA ES0205032032 FERROV.EMIS. 20/26 BD02 BON EUR N CA XFRA US172967MR94 CITIGROUP 20/24 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US337738BB35 FISERV 20/27 BD02 BON USD N CA XFRA US337738BC18 FISERV 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US70450YAF07 PAYPAL HDGS 20/23 BD02 BON USD N CA XFRA US70450YAG89 PAYPAL HDGS 20/25 BD02 BON USD N CA XFRA US70450YAH62 PAYPAL HDGS 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US70450YAJ29 PAYPAL HDGS 20/50 BD02 BON USD N