The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA ISHA XFRA DE000A254211 INTERSHOP COMM. KONV. EQ00 EQU EUR Y CA 7VS XFRA SE0007871363 VITEC SOFTWARE GROUP AB B EQ00 EQU EUR N CA 4MQA XFRA SE0013748001 MQ HOLDING AB EQ00 EQU EUR N CA AXU XFRA US03076K1088 AMERIS BANCORP. DL 1 EQ00 EQU EUR N CA 48T XFRA US03784Y2000 APPLE HOSPITALITY REIT EQ00 EQU EUR N CA 47Y XFRA US9234511080 VERITEX HLDGS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 47Z XFRA US94188P1012 WATERSTONE FINL (MD.) EQ00 EQU EUR N CA WB3 XFRA US95123P1066 WEST BANCORPORATION INC. EQ00 EQU EUR N CA 488 XFRA US95790D1054 WESTRN ASS.MORT.CA.DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 489 XFRA US9588921018 WESTERN NEW ENGL. (NEW) EQ00 EQU EUR N CA 48Q XFRA US98420X1037 X4 PHARMACEUTIC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N CA XFRA VGG3036T1012 EMPIRE METALS LTD. EQ00 EQU EUR N CA P3IL XFRA LU0725974439 PICTET-EM.MKTS SUS.EQ.PEO FD00 EQU EUR N