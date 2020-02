The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A254PP9 KRED.F.WIED.20/27 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB8XW0 BAY.LDSBK.IS. 20/40 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CRG6 LBBW MTN 20/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NWB0AJ5 NRW.BANK 20/30 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013483914 SOC.GR.PARIS 20/70 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA NL0000121416 AEGON 96-UND. FLR BD00 BON NLG N CA XFRA US44891CBE21 HYUNDAI CAP. 20/23 MTN BD00 BON USD N CA XFRA US44891CBF95 HYUNDAI CAP. 20/25 MTN BD00 BON USD N CA XFRA US44891CBG78 HYUNDAI CAP. 20/27 MTN BD00 BON USD N CA XFRA US458140BK55 INTEL 20/60 BD01 BON USD N CA XFRA US748148RZ80 QUEBEC,PROV 20/25 BD01 BON USD N CA XFRA US900123CX69 TUERKEI 20/25 BD01 BON USD N CA XFRA XS2118273601 SIEMENS FIN 20/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2118273866 SIEMENS FIN 20/25 MTN BD01 BON GBP N CA XFRA XS2118276026 SIEMENS FIN 20/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2118276539 SIEMENS FIN 20/23 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2118280218 SIEMENS FIN 20/26 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2120068403 EIB 20/25 MTN BD01 BON EUR N CA WAH XFRA AT0000A25NJ6 WOLFTANK-ADISA HLDG O.N. EQ00 EQU EUR Y CA 48R XFRA BMG3075P1014 ENSTAR GROUP LTD DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 42FA XFRA CA00142A1066 AIML RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N CA 0702 XFRA CA20716C5028 CONFEDERATION MINERALS EQ00 EQU EUR N CA 17G1 XFRA CA4972521062 KIPLIN METALS INC. EQ00 EQU EUR N CA 4QW1 XFRA CA5928191066 MEXICAN GOLD MINING EQ00 EQU EUR N