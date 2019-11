Weitere Suchergebnisse zu "BAYER AG 2019/2079":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0505011897 ZUR ROSE GR 19/24 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000DDA0UZ5 DZ BANK IS.A1216 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13EJ6 LBBW CD STUFENZINS 19/22 BD00 BON CAD N CA XFRA DE000LB13EK4 LBBW AD STUFENZINS 19/22 BD00 BON AUD N CA XFRA FR0013459765 RCI BANQUE 19/30 FLR MTN BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013460607 BUREAU VERIT 19/27 BD00 BON EUR N CA XFRA US05723KAG58 BAK.HUG./C.O 19/29 BD00 BON USD N CA XFRA US477143AH41 JETBLUE AWYS 19/33 AA BD00 BON USD N CA XFRA US85172FAR01 SPRINGL.FIN. 19/29 BD00 BON USD N CA XFRA US900123CW86 TUERKEI 19/24 BD00 BON USD N CA BS68 XFRA DE0001104784 BUND SCHATZANW. 19/21 BD01 BON EUR Y CA XFRA XS2065313558 HANWHA CHEM 19/22 FLR BD01 BON USD N CA XFRA XS2077670003 BAYER AG 2019/2079 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2077670342 BAYER AG 2019/2079 BD01 BON EUR N CA XFRA XS2079032483 ARD FINANCE 19/27 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS2079388828 DUFRY ONE B. 19/27 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2079678400 STEDIN HLDG. 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2079699745 VW FIN.SERV 19/22 MTN BD02 BON NOK N CA XFRA XS2079723552 DNB BANK 19/23 MTN BD02 BON EUR N CA B9S XFRA AU000000BSX5 BLACKSTONE MINERALS EQ00 EQU EUR N CA 0NN XFRA CA05368K1003 AVICANNA INC. EQ00 EQU EUR N CA 3U8 XFRA CA26142Q1063 DRAGANFLY INC. EQ00 EQU EUR N CA OSRD XFRA DE000LED02V0 OSRAM LICHT AG NA Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y