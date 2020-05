The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA BB71 XFRA DE0001102523 BUNDANL.V.20/27 BD02 BON EUR Y CA XFRA DE000A254YY3 AVES ONE AG IHS 20/23 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ARS6 DZ BANK CLN E.9923 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2UG6 LB.HESS.THR.CARRARA05L/20 BD02 BON EUR N CA XFRA US189054AX72 CLOROX CO 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US459058JC89 WORLD BK 20/30 BD02 BON USD N CA XFRA US844741BG22 SOUTHW.AIRL 20/25 CV BD02 BON USD N CA XFRA US91159HHZ64 U.S. BANCORP 20/25 MTN BD02 BON USD N CA XFRA USU1109MAK28 BROADCOM 20/30 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU1109MAL01 BROADCOM 20/32 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU1109MAM83 BROADCOM 20/25 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU1109MAN66 BROADCOM 20/23 REGS BD02 BON USD N CA XFRA USU9273ADB80 VW GRP AMER 20/30 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1940192039 JUST EAT TAKAWAY.19/24 CV BD02 BON EUR N CA XFRA XS2171210862 LB HESS.-THUER.MTN 20/25 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2171759256 NOKIA 20/25 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2171872570 NOKIA 20/28 MTN BD02 BON EUR N CA C9CB XFRA AU0000086530 PURE FOODS TASMANIA LTD. EQ00 EQU EUR N CA MK0 XFRA CA56086L1022 MAKARA MINING CORP. EQ00 EQU EUR N CA 7FM3 XFRA CA59511R2072 MICRON WASTE TECHS EQ00 EQU EUR N CA MVVV XFRA DE000A289AV5 MVV ENERGIE AG NA Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y CA XFRA FR0013444395 EDENRED 19/24 ZO CV EQ00 EQU EUR N CA XFRA FR0013448412 UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV EQ00 EQU EUR N CA XFRA FR0013450483 KERING 19/22 ZO CV MTN EQ00 EQU EUR N