The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A2CEH9 ERSTE GR.BK. 20/35 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA CH0519465170 AMAG LEASING 20/24 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000BHY0B14 BERLIN HYP AG PF BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5APY8 DZ BANK CLN E.9861 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0W06 DZ BANK IS.A1281 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0W22 DZ BANK IS.A1282 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0WZ1 DZ BANK IS.A1280 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0V4F3 DEKA DL FESTZINS 20/22 BD00 BON USD N CA XFRA DE000DK0V4G1 DEKA NK FESTZINS 20/22 BD00 BON NOK N CA XFRA DE000HLB3910 LB.HESS.THR.CARRARA02R/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3928 LB.HESS.THR.CARRARA02S/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39H8 LB.HESS.THR.CARRARA02F/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39J4 LB.HESS.THR.CARRARA02G/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39K2 LB.HESS.THR.CARRARA02H/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39L0 LB.HESS.THR.CARRARA02I/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39M8 LB.HESS.THR.CARRARA02J/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39N6 LB.HESS.THR.CARRARA02K/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB39P1 LB.HESS.-THR.IS.02A/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13JG1 LBBW STUFENZINS 20/24 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13JH9 LBBW STUFENZINS 20/25 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13JJ5 LBBW STUFENZINS 20/26 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13JK3 LBBW STUFENZINS 20/28 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13JL1 LBBW STUFENZINS 20/29 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13JM9 LBBW STUFENZINS 20/32 BD01 BON EUR N