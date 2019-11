The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CA135087K528 CANADA 19/25 BD00 BON CAD N CA XFRA DE000A2YN1M1 JUNG, DMS ANL.19/24 BD00 BON EUR N CA SLH1 XFRA DE000A2YN256 SCHLOTE HOLD ANL.19/24 BD00 BON EUR N CA DR03 XFRA DE000A2YN3Q8 DEUTSCHE ROHSTOFF 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0U57 DZ BANK IS.A1222 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3605 LB.HESS.THR.CARRARA11D/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3613 LB.HESS.THR.CARRARA11E/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4X78 LB.HESS.THR. IHS 19/27 BD01 BON EUR N CA XFRA US29444UBC99 EQUINIX 19/24 BD01 BON USD N CA XFRA US29444UBD72 EQUINIX 19/26 BD01 BON USD N CA XFRA USG82016AL31 SIN.G.O.D.18 19/29 REGS BD01 BON USD N CA XFRA US29444UBE55 EQUINIX 19/29 BD02 BON USD N CA XFRA US60687YBB48 MIZUHO F.G. 19/23 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US857477BE26 STATE STREET 19/25 FLR BD02 BON USD N CA XFRA XS2070192591 BOSTON SCIEN 19/27 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2075280995 DNB BANK 19/UND. FLR BD02 BON USD N CA XFRA XS2077546500 WORLD BK 19/24 MTN BD02 BON NOK N CA XFRA XS2078692105 SANT.CONS.F. 19/26 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2079079799 ING GROEP 19/30 FLR MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2079716853 APPLE 19/25 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2079716937 APPLE 19/31 BD02 BON EUR N CA UG6 XFRA BMG7738W1064 SFL CORP. LTD DL 1 EQ00 EQU EUR N CA BFP XFRA US0589341009 BANCO BBVA ARGENT.ADR/3 EQ00 EQU EUR N CA T051 XFRA US89237H2094 TRACON PHARMACEUT.DL-,001 EQ00 EQU EUR N