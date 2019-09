The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA PCZC XFRA DE000A2YN009 PROCREDIT HOLDING 19/21 BD00 BON EUR N CA PCZD XFRA DE000A2YN017 PROCREDIT HOLDING 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2YN2S6 OBOTRITIA HO ANL 19/21 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45VB7 COBA 19/24 S.939 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5AME7 DZ BANK BONI SV 19/26 G38 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DC3 LBBW STUFENZINS 19/27 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DD1 LBBW STUFENZINS 19/28 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DE9 LBBW STUFENZINS 19/29 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DF6 LBBW STUFENZINS 19/30 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DG4 LBBW STUFENZINS 19/31 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DH2 LBBW STUFENZINS 19/32 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DJ8 LBBW STUFENZINS 19/33 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB13DK6 LBBW STUFENZINS 19/34 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CMY0 LBBW MTN OPF 19/28 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013447075 MMB SCF 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013447125 GROUPAMA AS. 19/29 BD02 BON EUR N CA XFRA US30034WAA45 EVERGY 19/24 BD02 BON USD N CA XFRA US42225UAG94 HEALTH.TR.A. 19/30 BD02 BON USD N CA XFRA XS2010044209 SCHLUMB.FIN. 19/31 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2010045198 SCHLUMB.FIN. 19/27 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2010045271 SCHLUMB.FIN. 19/24 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2049409670 ORIGIN EN.F. 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2051117195 ESM 19/24 MTN REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS2051655095 COCA-C.EU.P. 19/31 BD02 BON EUR N