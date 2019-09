The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS2051677909 LANDWIRT.R.BK 19/23NK MTN BD02 BON NOK N CA XFRA XS2051788219 ORIGIN EN.F. 19/29 MTN BD02 BON EUR N CA 9CH XFRA AU0000021461 GALAN LITHIUM LTD EQ00 EQU EUR N CA 14K XFRA CA86730L1094 SUNDIAL GROWERS INC. EQ00 EQU EUR N CA XMLC XFRA DE000A2PPAT0 L+G-L+G CLEAN WATER DZ EQ00 EQU EUR Y CA XMLD XFRA DE000A2PPAU8 L+G-L+G ART.INTEL. EQ00 EQU EUR Y CA XMLH XFRA DE000A2PPAV6 L+G-L+G HLTHC.BRK. DZ EQ00 EQU EUR Y CA PNDA XFRA US6246781081 MOWI ASA SP.ADR EQ00 EQU EUR N CA FLTE XFRA LU2018760012 MUL-L.EO C.F.2 EOA EQ01 EQU EUR Y CA ESTP XFRA LU2018760954 MUL-L.EO C.S.2 EOA EQ01 EQU EUR Y CA FLTU XFRA LU2018761762 MUL-L.US C.F.2 EOA EQ01 EQU EUR Y CA UCT2 XFRA LU2018762653 MUL-L.US C.S.2 EOA EQ01 EQU EUR Y