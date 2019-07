Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS2022388586 OTP BNK 19/29 BD02 BON EUR N CA XFRA XS2027364244 LOGICOR FIN. 19/24 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS2027364327 LOGICOR FIN. 19/27 MTN BD02 BON EUR N CA 2P62 XFRA CA02075W1059 ALPHA LITHIUM CORP. EQ00 EQU EUR N CA 47G XFRA CA38018L1031 GO METALS CORP. EQ00 EQU EUR N CA SPRA XFRA DE000A2YPGA9 A.SPRINGER SE Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y CA SISV XFRA DE000A2YPGK8 FIRST SENSOR AG Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y CA DF5B XFRA ES0162600003 DURO FELGUE. INH. EO-,05 EQ00 EQU EUR N CA EMXC XFRA LU2009202107 MUL-L.MSCI E.MK.EX C.DL A EQ00 EQU EUR Y CA 45Z XFRA PLPBKM000012 POL.BANK KOMOR.MAC. ZY-,5 EQ00 EQU EUR N