The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A254PK0 KRED.F.WIED.19/49 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ45VF8 COBA MTH S.P34 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DD5ANX5 DZ BANK CLN E.9826 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0VZ3 DZ BANK IS.A1249 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13FU0 LBBW STUFENZINS 19/23 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13FV8 LBBW STUFENZINS 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB13FW6 LBBW STUFENZINS 19/24 BD00 BON EUR N CA XFRA US163851AD01 CHEMOURS 2025 BD01 BON USD N CA XFRA USJ45995EU73 MIZUHO BANK 13/23 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USJ46186AX06 MIZUHO BANK 14/24 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU8882PAA58 TWITTER 19/27 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USY70750BL04 POSCO 19/24 REGS BD01 BON USD N CA XFRA US30212PAP09 EXPEDIA GROUP 17/28 BD02 BON USD N CA XFRA US46647PBE51 JPMORG.CHASE 19/30 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US60687YAJ82 MIZUHO FINL GRP 17/22 BD02 BON USD N CA XFRA US60687YAL39 MIZUHO FINL GRP 17/22 BD02 BON USD N CA XFRA US60687YAN94 MIZUHO FINL GRP 17/22 BD02 BON USD N CA XFRA US91529YAP16 UNUM GROUP 19/49 BD02 BON USD N CA 35V1 XFRA BMG9349W1038 VEON EQ00 EQU EUR N CA 4NPA XFRA CA0593591096 BAM BAM RES CORP. EQ00 EQU EUR N CA 04B1 XFRA CA09238D2059 BLACKHEATH RES INC. EQ00 EQU EUR N CA C3J XFRA CA1271061022 CABRAL GOLD INC. EQ01 EQU EUR N CA GCC XFRA IE00B010DT83 C+C GROUP PLC EO-,01 EQ01 EQU EUR N CA TABV XFRA IE00BHPGG813 TABULA JPM GL.C.V.P.I.JEO EQ01 EQU EUR Y