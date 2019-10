Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0419041519 INVIS HLDG 19/23 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000DD5AMW9 DZ BANK CLN E.9791 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0T01 DZ BANK IS.A1183 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0T19 DZ BANK IS.A1184 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DDA0T43 DZ BANK IS.A1187 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0T0A6 DEKA MTN SERIE 7666 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB36W3 LB.HESS.THR.CARRARA10P/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CNG5 LBBW STUFENZINS 19/34 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB2CNH3 LBBW STUFENZINS 19/34 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NWB0AH9 NRW.BANK 19/29 BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013451507 FRANKREICH 19/29 O.A.T. BD00 BON EUR N CA XFRA FR0013452620 SUEZ 19/31 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA GB00BKT9YC79 ESCHER MARW. 19/22 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA NZIIBDT004C8 NEW ZEALD 2035 FLR BD00 BON NZD N CA XFRA NZLGFDT007C4 NZ LGFA 2027 BD00 BON NZD N CA XFRA NZLGFDT010C8 NZ LGFA 19/22 BD00 BON NZD N CA XFRA NZLGFDT011C6 NZ LGFA 19/24 BD00 BON NZD N CA CE7 XFRA CA22630V1031 CRESTVIEW EXPLORATION INC EQ00 EQU EUR N CA X13P XFRA LU1883854868 AF-P.US EQ.F.G. E2 UH.EOA FD00 EQU EUR N