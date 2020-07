The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.07.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA IBE2 XFRA ES06445809K4 IBERDROLA INH. -ANR- EQ00 EQU EUR N CA KEU1 XFRA IE00BH3XCL94 EQTEC EO-,001 EQ00 EQU EUR N CA 07X XFRA US03615A1088 ANNOVIS BIO INC. DL-,0001 EQ00 EQU EUR N CA VVGM XFRA IE00BL0BMZ89 VE VECT.MRN.GL WDE MOAT A EQ01 EQU EUR Y CA C3TA XFRA US1550382014 CENTRAL PUERTO ADR/1 AP1 EQ01 EQU EUR N CA 0UY XFRA US1982872038 COLUMBIA PROP. TR. EQ01 EQU EUR N CA HY1N XFRA US6833731044 ONTRAK INC. DL -,0001 EQ01 EQU EUR N CA 1D3 XFRA US81752R1005 SERITAGE GWTH PR.A DL-,01 EQ01 EQU EUR Y